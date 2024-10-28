Fenerbahçe golcüleriyle kazandı

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrumspor’u konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, mücadeleye sürpriz şekilde 4-4-2 başladı ve Dzeko ile En Nesyri’yi birlikte oynattı. Oyun kurulumunda Amrabat sık sık stoperlerin arasına girerken, İsmail ve sağ kanatta oynayan İrfan Can orta sahaya desteğe geldi. Bodrum’un önde çok basmadan, daha çok kendi yarı sahasında alan kapatmayı tercih etmesi nedeniyle, Fenerbahçe’nin savunma hattı rahat bir şekilde orta sahaya kadar gelerek takım boyunu kısalttı. Bu da sarı lacivertlilerin hem topla oynamasını hem başarılı pas yüzdesini yükseltmesini hem de set oyununa geçmesini sağladı. Oyun meyvesini de 15. dakikada verdi. İrfan Can’ın ortasında En-Nesyri kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. Fenerbahçe, sürekli rakip ceza sahası içerisine girerken, ilk yarıda İsmail, Dzeko ve Osayi ile 3 net pozisyondan da yararlanamadı. 55’de kalecinin hatalı pasında Amrabat derindeki Dzeko’yu çok güzel gördü. Boşnak yıldız karşı karşıya pozisyonda golü buldu: 2-0. Fenerbahçe’nin özellikle Manchester maçıyla birlikte daha kompakt, daha hızlı ve daha önde oynamaya çalıştığını görüyoruz. Aslında en çok eleştirilen konulardan birisiydi bu Mourinho için. Sarı-lacivertliler ikinci gol sonrası, topu rakibine vererek biraz daha geçiş oyununa dönse de, genel olarak diğer maçlara göre daha fazla umut verdi.