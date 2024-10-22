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Fenerbahçe Zenit'le hazırlık maçında karşılaşacak

Fenerbahçe Zenit'le hazırlık maçında karşılaşacak

14:4522/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Zenit'le özel maçta karşılaşacak.
Fenerbahçe, Zenit'le özel maçta karşılaşacak.

Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya geleceklerini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçına karşılaşacaklarını duyurdu.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:


"Fenerbahçemiz, liglere verilen milli arada Zenit ile özel maçta karşılaşacak. 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır."




#Fenerbahçe
#Zenit
#Rus

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