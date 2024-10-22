Fenerbahçe Zenit'le hazırlık maçında karşılaşacak

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemiz, liglere verilen milli arada Zenit ile özel maçta karşılaşacak. 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır."