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Fenerbahçe - Bodrum FK || Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Bodrum FK || Canlı skor - Canlı sonuç

17:0827/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de hedef üç puan.
Fenerbahçe'de hedef üç puan.

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Bodrum FK maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.


Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


Bodrum FK bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamadı.


Bodrum FK, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 75. takım olacak. Sarı-lacivertliler, 74 takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve kart cezalısı Fred forma giyemeyecek.


FENERBAHÇE - BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Celutska, Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Brazao, Dimitrov, Puşcaş.


FENERBAHÇE - BODRUM FK CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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