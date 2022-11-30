Spor ÖZET | Fenerbahçe-Rayo Vallecano 3-1
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ÖZET | Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Fenerbahçe, hazırlık maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Osayi Samuel, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe hazırlık maçı özet izle: Fenerbahçe-Rayo Vallecano maç özeti ve golleri izle
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

Fenerbahçe, düzenlenen Dostluk Turnuvası ilk maçında karşı karşıya geldiği İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano’yu 3-1’lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında düzenlenen Dostluk Turnuvası’nda İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus müsabakaya Altay, Bright Osayi- samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Rossi ve Serdar Dursun 11’i ile başladı. Maçın 22. dakikasında konuk ekip Rayo Vallecano öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Oscar Trejo, sol çaprazdan kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Arao’ya çarparak filelere gitti. İlk yarı Rayo Vallecano’nun 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe’nin golleri ikinci yarı geldi

İkinci yarı 68. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. King’in ara pasında ceza sahasında topa hareketlenen Joao Pedro, Abdul Suleiman’ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyon için direkt beyaz noktayı gösterdi. 71. dakikada topun başına geçen Osayi Samuel yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fernandez’in solundan filelere göndererek skora dengeyi getirdi. 76’da Fenerbahçe, Joshua King ile öne geçti. İsmail Yüksek’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topa sahip olan King’in plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-1 oldu. Mücadelenin 83. dakikasında oyuna ikinci yarı dahil olan Ferdi Kadıoğlu, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi’nin şutunda meşin yuvarlak Vallecano savunmasına çarparak ağlarla buluştu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

  • Sarı-lacivertliler, turnuvadaki ikinci maçını 3 Aralık Cumartesi günü 19.00’da Villarreal ile oynayacak.

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