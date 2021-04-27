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Fenerbahçe kadrosunda sürpriz isimler var

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mesut Özil de kamp kadrosuna dahil edildi. Sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ve sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin de kafilede yer alması dikkati çekti.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe kadrosunda sürpriz isimler var
Sarı-lacivertli futbolcular Kasımpaşa maçında birbirlerine kenetlendi.

Süper Lig’in 38. hafta maçında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya’ya giderek hazırlıklarını burada sürdürecek.

Sarı-lacivertli takımda Alanyaspor mücadelesinin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

  • "Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Osman Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse."

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