Süper Lig'de bu sezon yabancı VAR hakemleri görev alıyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zorlu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.
MHK'nın yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasının VAR koltuğunda Polonyalı Daniel Stefanski oturacak.
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