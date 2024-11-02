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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: Dudak uçuklatan rakam

12:362/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
IHA
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Ali Koç ve yönetimi
Ali Koç ve yönetimi

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.


Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi. Kulübün Varlıklar toplamının 4 milyar 773 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, finansman giderleri 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararı da 2 milyar 255 milyon TL olduğunu ifade etti.


Vodina, kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün toplam geliri 8 milyar 318 milyon TL, toplam gideri 8 milyar 593 milyon TL olarak belirtildi.

Fenerbahçe'nin borç tablosu


#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Mehmet Vodina

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