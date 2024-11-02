Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi. Kulübün Varlıklar toplamının 4 milyar 773 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, finansman giderleri 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararı da 2 milyar 255 milyon TL olduğunu ifade etti.