Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayımlanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek.

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.

Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.