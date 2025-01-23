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Fenerbahçe'nin rakibi Lyon

Fenerbahçe'nin rakibi Lyon

09:4023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin olası galibiyeti ülke puanı için de büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'nin olası galibiyeti ülke puanı için de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Olimpik Lyon'u konuk edecek. 8 puanlı sarı-lacivertli temsilcimiz, 13 puanlı Fransız rakibini mağlup ederek play-off'u garantilemenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayımlanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek.


Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.


4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.





Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor.


Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.


Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.


Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.



5 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise maçta sahada olacak.






#UEFA
#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Lyon

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