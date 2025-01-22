Jose Mourinho'dan basın toplantısında flaş sözler: Okan Buruk haklı

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözlerine de yanıt verdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Olympique Lyon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözlerinden öne çıkanlar:
"Taraftarlarımızın desteğiyle bu durumu telafi etmeyi düşünüyoruz, bu 10 oyuncunun eksikliğini ancak böyle telafi ederiz. Önümüzdeki iki maçta bize 2 puan yeterli olacaktır. Yarın özel bir beklenti içerisinde olunmasını düşündüğüm bir maç değil."
"Bir sonraki turdan daha zor"
"5 tane potansiyel bek oynayabilecek oyuncu vardı elimizde, bunların hiçbirisi olmayacak. İsmail Yüksek, Becao, Samet yok. Zor bir durum içerisindeyiz. Yarın oynayacağımız rakip de zorlu bir rakip. Beklentimiz var bu turnuvada, hayal kurabilmemiz için tur atlamamız gerekiyor. Şu an bizim için bir sonraki turdan daha zor. Çünkü bir sonraki turda yeni isimler ekleme şansımız olacak. Midtjylland maçı da zor olacak. Yarın stadyumun tamamen dolu olacağını düşünüyorum şimdi destek zamanı."
"Skriniar'a ligin ne kadar adil olduğunu anlattım"
"Skriniar transferinde ufak bir rolüm var. Asıl büyük rol kulübün rolü. Kulübün bu transferi gerçekleştirmek için gösterdiği istek. Benim rolüm sadece telefonla ona Fenerbahçe'nin ne kadar harika bir kulüp olduğunu söylemek, ligin ne kadar adil bir lig olduğunu söylemekti."
"Türk taraftarları çok tutkulular. Bu tutku zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif olabiliyor. Bizler kendi stadımızda ikisini de yaşıyoruz. Taraftarlarımızdan yarın pozitif destek istiyorum. Kadroyu kurmak zor olacak. Takımıma yüzde 100 güveniyorum. Yarın Yusuf Akçiçek oynuyor olacak."
Okan Buruk'un, "Önde olan biziz. Çok fazla arkaya bakmaya gerek yok." sözlerine yanıt veren Mourinho, "Okan haklı lider pozisyonda olduğunuz zaman diğer takımlara bakmanıza gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum. Oyun kaliteniz subjektif olabilir ama eğer sayıları konuşacak olursanız bu belirtmiş olduğunuz sayılar doğru. Bu kadar pozisyon ürettiğimiz halde daha çok gol atmamız gerekiyordu. Oyun kalitesi sadece bizle ilgili bir durum değil. Benim çok yakın bir arkadaşım Ancelotti, İspanya'da Real Madrid eleştiriliyor ama biz ligin tepesindeyiz dedi. Bana sorarsanız 'Oynayış şeklinizden memnun musunuz?' diye, 'Hayır' derim. Çünkü ben her zaman daha iyisinin yapılabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.