Jose Mourinho'dan basın toplantısında flaş sözler: Okan Buruk haklı

Okan Buruk'un, "Önde olan biziz. Çok fazla arkaya bakmaya gerek yok." sözlerine yanıt veren Mourinho, "Okan haklı lider pozisyonda olduğunuz zaman diğer takımlara bakmanıza gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum. Oyun kaliteniz subjektif olabilir ama eğer sayıları konuşacak olursanız bu belirtmiş olduğunuz sayılar doğru. Bu kadar pozisyon ürettiğimiz halde daha çok gol atmamız gerekiyordu. Oyun kalitesi sadece bizle ilgili bir durum değil. Benim çok yakın bir arkadaşım Ancelotti, İspanya'da Real Madrid eleştiriliyor ama biz ligin tepesindeyiz dedi. Bana sorarsanız 'Oynayış şeklinizden memnun musunuz?' diye, 'Hayır' derim. Çünkü ben her zaman daha iyisinin yapılabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.