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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, Portekizli hoca Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe Paulo Fonseca ile anlaştı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Roma ile sözleşmesi sona eren Paulo Fonseca'yı takımın başına getiriyor.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Portekizli hoca Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocayı bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

  • 48 yaşındaki tecrübeli hoca daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donestsk gibi önemli takımlarda görev almıştı. Son olarak Roma'tı çalıştıran Fonseca, 101 karşılaşmada 1.77 puan ortalaması yakaladı.

Paulo Fonseca
Paulo Fonseca

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