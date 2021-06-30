Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Roma ile sözleşmesi sona eren Paulo Fonseca'yı takımın başına getiriyor.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Portekizli hoca Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocayı bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.
- 48 yaşındaki tecrübeli hoca daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donestsk gibi önemli takımlarda görev almıştı. Son olarak Roma'tı çalıştıran Fonseca, 101 karşılaşmada 1.77 puan ortalaması yakaladı.
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