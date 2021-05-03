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Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını devam ettirdi Erzurumspor işini zora soktu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti ve kalan 3 hafta için şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını devam ettirdi Erzurumspor işini zora soktu
Enner Valencia ve takım arkadaşlarının gol sevinci.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti ve kalan 3 hafta için şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Maçtan dakikalar;

1. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Szumski gole izin vermedi.

5. dakikada VAR uyarısı sonrasında Mete Kalkavan ekranın başına gitti. Maçın 1. dakikasında yaşanan pozisyonda Valencia’nın yaptığı vuruş sonrasında topun Gökhan’ın eline çarptığını belirten Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

  • 6. dakikada Hakem Mete Kalkavan’ın VAR’da izleyip verdiği penaltı kararı sonrasında topun başına gelen Jose Sosa net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

GOL!

  • 12. dakikada İrfan Can’ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Valencia, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Szumski’yi de çalımlayıp çaprazdan topu filelere gönderdi. 2-0

GOL!

  • 14. dakikada Mesut Özil’in pasında ceza sahasına giren Valencia, arka direkteki Pelkas’a pasını aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı 3’e çıkardı. 3-0

39. dakikada Valencia’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pelkas yerden sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

56. dakikada ceza sahası dışı sağ çizgisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, kale sahası içine sert bir orta yaptı. Bu noktada topla buluşan Valencia’nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

61. dakikada Boumal’ın pasında topla buluşan Rashani, ceza sahası önüne gelip şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

80. dakikada ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Ozan Tufan’ın arka direğe gönderdiği ortada Valencia uçarak kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

GOL!

  • 81. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Obertan topuk pasıyla Özgür’e çıkardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

87. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Pelkas, müsait pozisyondaki Osayi-Samuel’e pasını verdi, bu futbolcunun müsait durumdaki şutunda kaleci Szumski topu kornere gönderdi.

90+3. dakikada sağdan ceza sahasına süratli şekilde giren Ozan Tufan, penaltı noktası üzerindeki Osayi-Samuel’e çıkardı. Bu futbolcu istediği vuruşu yapamadı ve son olarak Samatta’ya çarpan top auta çıktı.


Valencia gol sayısını 10’a yükseltti

  • Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligde gol sayısını 10’a yükseltti. BB Erzurumspor müsabakasının 12. dakikasında İrfan Can’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 14. dakikada ise Pelkas’ın golünde asisti yapan isim oldu. BB Erzurumspor karşısında attığı golle ligde gol sayısını 10’a çıkartan 31 yaşındaki futbolcu, 31 maçta toplam 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe’de Sosa etkisi

Süper Lig’in 39. haftasında BB Erzurumspor’u Kadıköy’de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Arjantinli futbolcu Jose Sosa ön plana çıktı. Müsabakanın 6. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviren 35 yaşındaki futbolcu oyun içerisinde attığı kilit paslarla dikkat çekti. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından orta alanda oyun kurma görevi üstlenen Sosa takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizerken, savunma anlamında da girdiği 5 ikili mücadeleden 2’sini kazandı

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