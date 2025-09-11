Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sağlık sponsoru Medicana oldu

Fenerbahçe ile Medicana arasındaki sponsorluk anlaşması, Chobani Stadyumu'nda gerçekleşen törenle imzalandı.
Uzun yıllardır Türk sporuna desteğini artırarak sürdüren Medicana, yeni sezonda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sağlık sponsorluğunu üstlendi. bFenerbahçe Spor Kulübü ile Medicana arasındaki sponsorluk anlaşması, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşen törenle imzalandı.
Uzun yıllardır Türk sporuna ve sağlığına yaptığı katkılarla adından söz ettiren Medicana, Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliğini ileriye taşıdı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarına isim, sağlık ve göğüs sponsoru olan Medicana, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonunda sarı-lacivertli kulübün tüm branşlarına sağlık hizmeti sunacak.
Medicana ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen özel bir törenle kamuoyuna duyuruldu. Sponsorluk anlaşması imza törenine Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili A. Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Futbol Erkek A Takım Kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Beko Basketbol Erkek A Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu katıldı.
“Bu sadece sponsorluk anlaşması değil Türk sporuna büyük katkı”
İmza töreninde konuşan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, “Bugün Türkiye’nin önde gelen sağlık grubu Medicana, ülkemizin en büyük spor ve sivil toplum örgütlerinden Fenerbahçe ile bir araya geliyor” diyerek şunları söyledi:
“Fenerbahçe ile kurduğumuz bu iş birliğinin yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü’ne değil, Türk sporuna da önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda; alanında deneyimli uzman kadromuz, dünya standartlarında sunduğumuz nitelikli ve bütüncül sağlık hizmetlerimizle, Fenerbahçe Ailesi’nin her bir ferdinin yanında olacağız. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bu iş birliği sayesinde, tüm branşlarda Fenerbahçeli sporcuların sağlık süreçlerini üstleniyor olacağız. Bizler için bu, sadece bir sponsorluk değil; sporun gelişimine, gençlerin geleceğine ve ülkemizin uluslararası başarılarına katkı sunmak adına çok değerli bir sorumluluk.”
“Sporcularımızın sağlığı Medicana’ya emanet”
Özkaya,
“Bu, Fenerbahçe ile ilk buluşmamız değil. Daha önce kadın futbol takımında da ve yine Fenerbahçe Medicana voleybol takımlarında da birlikteliğimiz vardı. Attığımız imzaların uğurlu olmasını diliyorum. Medicana, 19 hastanesi, yurt içi ve yurt dışında yatırımları olan bir sağlık grubu. Türkiye'nin yerli sermayeyle oluşmuş hali hazırdaki en büyük sağlık kurumu. Milyonlarca hastasına 7 gün 24 saat hizmet veren multidispliner bir organizasyon ve hiç kolay değil, sonuçta insan sağlığı. Bin 500’ü aşkın hekimimizle her türlü sağlık problemini çözebilecek durumdayız. Tabii ki Allah göstermesin hiçbir sporcu sahalardan, parkelerden geri kalmasın ve oralarda hizmetlerini ve sporlarını yapabilsinler. Yurt içinde ve yurt dışında açtığımız yatırımlarda örnek aldığımız ülkelerin sağlık alanında Türkiye’yi örnek aldıklarını sektörüm adına iftiharla söyleyebilirim”
diye konuştu.
Özkaya: “Medicana sporda renk ayrımı yapmıyor”
Medicana’nın şu an 17 spor kulübüne sponsor olduğunu ifade eden Özkaya,
“Türkiye Milli Takımları, Türkiye Basketbol Süper Ligi, Futbol Süper Ligi, Voleybol Sultanlar ve Efeler Ligi başta olmak üzere bu liglerde ve alt liglerde bulunan birçok kulübün yanı sıra farklı branş ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden sporculara uzun yıllardır sponsor olarak destek veriyoruz. Medicana, sporda renk ayrımı yapmıyor. Biz her formayı, her teri, her hayali aynı değerde görüyoruz. Sporu yalnızca fiziksel bir aktivite olarak değil; toplum sağlığını güçlendiren, ruhsal iyiliği besleyen ve geleceğe umut taşıyan bir alan olarak tanımlıyoruz”
şeklinde konuştu.
Komsuoglu: “Sporcularımızın sağlığı en üst standartlarda korunacak”
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili A. Sertaç Komsuoğlu, törende yaptığı konuşmada
“Bugün burada kulübümüzün tüm branşlarını kapsayan çok kıymetli bir sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza töreni için birlikteyiz. Böylesine köklü bir sağlık grubunun Fenerbahçe çatısı altında görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Bu birliktelik sayesinde sporcularımızın sağlığı en üst standartlarda korunacak, başarı yolculuğumuzda bize güç katacaktır. Sağlık gibi hayati bir konuda Medicana gibi güvenilir bir markanın yanımızda olması kulübümüz için stratejik bir adım niteliğindedir. Fenerbahçe'mizin hedefleri her zaman büyüktür. Sporcularımızın yanında sağlık alanında da güçlü paydaşlara sahip olan Medicana ile çalışmak bu önemli yolculukta, bu önemli hedeflerde bizi rahatlatan bir unsurdur”
dedi.
Kızılhan: “Medicana, tüm şubelerimizin sağlık sponsoru olacak”
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise,
“Sizlerin de bildiği gibi Medicana geçen sene itibarıyla bizim için çok önemli olan ve Türk voleybolunun lokomotifi olan kadın ve erkek voleybol takımlarımızın isim, göğüs ve sağlık sponsoru olmuştu. Bugün itibariyle de tüm şubelerimizin sağlık sponsoru olacak. Medicana, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları boyunca tüm şubelerimizin sağlık sponsoru olarak bizlere hizmet verecek. Başta yönetim kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Bozkurt olmak üzere tüm Medicana Sağlık Grubu ailesine bu güven ve özveri için gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. İş birliğinin her iki tarafı için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”
diye konuştu.
Eda Erdem Dündar: “Yanımızda olduklarını bilmek bizlere güç veriyor”
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar,
“Bugün Medicana Sağlık Grubu’yla imzaladığımız bu değerli iş birliği sadece voleybol değil tüm şubelerimizi kapsayan çok önemli bir adım. Kulübümüze ve Medicana’ya hayırlı olmasını diliyorum. Uzun yıllardır voleybol oynuyorum ve başarıyı elde etmek kadar onu sürdürebilmenin de ne kadar zor ve kıymetli olduğunu biliyorum. Kendi adıma her zaman istikrarı ve sürekliliği korumaya çalıştım. Bu noktada sponsorların bizlere kattıkları çok net ortada diyebilirim. Üstelik bunun sağlık sektöründe güçlü bir markadan geliyor oluşu bizler için ayrıca değerli. Çünkü sporda her zaman desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Medicana geçen sezon bize en iyi şekilde destek oldu. Bu sene de yanımızda olduklarını bilmek bizlere güç veriyor”
dedi.
Mert Hakan Yandaş: “Bu birlikteliğin tüm branşlarımıza yansıması bizleri çok mutlu etti”
Futbol A Takım Kaptanı Mert Hakan Yandaş,
“Öncelikle Eda kaptanımızı ve Milli Takımımızı sizin de huzurunuzda tebrik etmek istiyorum. İnşallah bizimle ve milli takımımızla uzun yılları olur. Sezon başı sağlık kontrollerimizde bizlerle ilgilenen Medicana’nın tüm ekibine teşekkür etmek istiyorum. Voleybol branşıyla başlayan bu birlikteliğin tüm branşlarımıza yansıması bizleri çok mutlu etti. İnşallah hem Fenerbahçemiz hem de Medicana ailesi için hayırlı ve uğurlu olur”
diye konuştu.
Melih Mahmutoğlu: “Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum”
Fenerbahçe Beko Basketbol Erkek A Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise şunları söyledi:
“Bu değerli anlaşmada bulunduğumuz için çok mutluyum ama öncelikle tabii ki Eda Kaptan'ı bir kere daha tebrik ediyorum. Gerçekten bizi her sene olduğu gibi gururlandırmaya devam ediyorlar. Onlara bir kere daha buradan binlerce kez tebrikler. Basketbol takımı gerçekten harika gidiyor. Yarın da Yunanistan’da çok önemli bir maçları var. Kazanacaklara inanıyorum. Çünkü gerçekten şu an turnuvanın en iyi basketbol oynayan takımıyız, bu da çok gurur verici. Medicana’ya da teşekkür ediyorum. Spor hayatımda sağlık kontrolleri için pek çok hastaneye gittik ama Medicana’nın göstermiş olduğu ilgi, alaka gerçekten harika ve muazzamdı. Çünkü oyuncular için bazen kontroller sıkıcı ve yorucu olabiliyor ama gerçekten çok keyifliydi”
dedi.
