Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sağlık sponsoru Medicana oldu

“Bugün Medicana Sağlık Grubu’yla imzaladığımız bu değerli iş birliği sadece voleybol değil tüm şubelerimizi kapsayan çok önemli bir adım. Kulübümüze ve Medicana’ya hayırlı olmasını diliyorum. Uzun yıllardır voleybol oynuyorum ve başarıyı elde etmek kadar onu sürdürebilmenin de ne kadar zor ve kıymetli olduğunu biliyorum. Kendi adıma her zaman istikrarı ve sürekliliği korumaya çalıştım. Bu noktada sponsorların bizlere kattıkları çok net ortada diyebilirim. Üstelik bunun sağlık sektöründe güçlü bir markadan geliyor oluşu bizler için ayrıca değerli. Çünkü sporda her zaman desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Medicana geçen sezon bize en iyi şekilde destek oldu. Bu sene de yanımızda olduklarını bilmek bizlere güç veriyor”