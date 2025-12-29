Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı sıkça anılmıştı! Efsane golcü futbolu bıraktı

Cavani, Uruguay Milli Takımı ile kazandığı başarıların yanı sıra PSG tarihinin en golcü isimlerinden biri olarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Cavani, Uruguay Milli Takımı ile kazandığı başarıların yanı sıra PSG tarihinin en golcü isimlerinden biri olarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Transfer dönemlerinde adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Uruguaylı forvet Edinson Cavani, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Dünya futbolunun en ikonik forvetlerinden biri olan Edinson Cavani, 38 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.


Kariyeri boyunca Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Valencia gibi dev kulüplerin formasını terleten, son olarak 2023 yılında Arjantin ekibi Boca Juniors'a imza atan "El Matador", emeklilik kararını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mektupla duyurdu.


"Çok teşekkürler futbol" başlığıyla paylaştığı mesajında Cavani; futbolun kendisine düştüğünde ayağa kalkmayı öğrettiğini ve çocukken imkansız görünen hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.


Taraftarlardan gördüğü sevginin hayatı boyunca kendisiyle kalacağını vurgulayan tecrübeli golcü, "Her antrenmanda ve her maçta her şeyimi verdiğimi bilmenin huzuruyla, içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Hatalarla, doğrularla ama bana bu kadar çok şey kazandıran bu mesleğe her zaman saygı duyarak…" sözleriyle yeşil sahalara veda etti.




