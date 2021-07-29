Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme: Golcü oyuncu İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon euroya Lazio’ya transfer olan Vedat Muriqi, Serie A’da beklentileri karşılayamadı. İtalya’da devamlı eleştirilerin hedefi olan ve Lazio'dan gönderileceği iddia edilen golcü adına en önemli adres olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ise eski yıldızını kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Serie A'da geçen sezon sadece bir gol atabildi.

İstanbul'a geldi, açıklama yapmadan ayrıldı

Ajansspor'un haberine göre Vedat Muriqi, dün akşam saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcunun açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrıldığı kaydedildi.

Vedat Muriqi'nin tatil için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Ancak bu ziyaret Kosovalı futbolcunun yeniden Fenerbahçe’ye döneceği iddialarını alevlendirdi.

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Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol atmıştı.