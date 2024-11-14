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Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit'le karşılaşacak

Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit'le karşılaşacak

11:1914/11/2024, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i ağırlayacak.
Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i ağırlayacak.

Fenerbahçe, futbola verilen milli ara nedeniyle Rus ekibi Zenit ile İstanbul'da bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak.


Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?


Fenerbahçe'nin, Zenit'i konuk edeceği Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


Kombineler geçerli mi?


Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.






#Fenerbahçe
#Zenit
#Ülker Stadyumu

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