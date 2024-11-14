Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.