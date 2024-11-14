Fenerbahçe'den flaş Oosterwolde kararı! Devre arası transfer döneminde...

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, transfer piyasasının gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Yıldız isim için 3 takımın devrede olduğu ifade edilirken sarı-lacivertli kulüp de kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve geçen hafta ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde, hala transferin gözde isimlerinden...
Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Avrupa takımları, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için mücadele ediyor.
Sezon başında gelen teklifleri sarı-lacivertliler, "Hem Ferdi hem Oosterwolde'yi satamayız" diyerek reddetmişti.
Ancak ilgilerini kaybetmeyen Roma, West Ham United ve Crystal Palace'ın oyuncunun sakatlanmasına rağmen ocak ayında transferi için harekete geçmeyi planladıkları kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre, sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.
Bu transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak olan yönetim, ocak ayında bu rakamı bulan teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.
2027'ye kadar sözleşmesi devam eden başarılı futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi.
2023 Ocak ayında Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla toplamda 62 karşılaşmada mücadele etti.