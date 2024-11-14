Fenerbahçe'den flaş Oosterwolde kararı! Devre arası transfer döneminde...

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, transfer piyasasının gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Yıldız isim için 3 takımın devrede olduğu ifade edilirken sarı-lacivertli kulüp de kararını verdi. İşte ayrıntılar...

1 /8 Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve geçen hafta ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde, hala transferin gözde isimlerinden...

2 /8 Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Avrupa takımları, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için mücadele ediyor.

3 /8 Sezon başında gelen teklifleri sarı-lacivertliler, "Hem Ferdi hem Oosterwolde'yi satamayız" diyerek reddetmişti.

4 /8 Ancak ilgilerini kaybetmeyen Roma, West Ham United ve Crystal Palace'ın oyuncunun sakatlanmasına rağmen ocak ayında transferi için harekete geçmeyi planladıkları kaydedildi.

5 /8 Sabah'ın haberine göre, sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.

6 /8 Bu transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak olan yönetim, ocak ayında bu rakamı bulan teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.

7 /8 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden başarılı futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi.