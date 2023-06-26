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Spor

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başlayacak

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktörlük için İsmail Kartal'da karar kıldı. Deneyimli teknik adamın hac dönüşü imzayı atması bekleniyor.

16:05 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ali Koç takımı İsmail Kartal'a emanet edecek.

Ali Koç takımı İsmail Kartal'a emanet edecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buluyor.


Başkan Ali Koç'un, "Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" açıklamasının ardından birçok teknik adam gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli yönetimin İsmail Kartal isminde karar kıldığı öğrenildi.


Hac ibadeti için Suudi Arabistan'da bulunan 62 yaşındaki çalıştırıcının, dönüş sonrasında yönetimle son detayları görüşüp imzayı atması bekleniyor.


Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğunda yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmail Kartal, iki dönem de sarı-lacivertli takımın direktörlüğünü üstlenmişti.




#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Ali Koç
1 saat önce
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