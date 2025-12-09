Fenerbahçe'de Brann mesaisi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 11 Aralık Perşembe günü Norveç temsilcisi Brann ile oynayacağı kritik maç öncesi çalışmalarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürdü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Brann maçı için hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, idmanı Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre çalışma, salonda yapılan core kuvvet hareketleriyle başladı. Ardından sahaya geçen takım; ısınma, hızlanma, koordinasyon ve kısa pas üzerine kurulan istasyonlarda çalıştı.
Günün antrenmanı, Brann karşılaşmasına yönelik taktiksel düzenlemeler ve oyunculara özel bireysel çalışmalarla sona erdi. Teknik ekibin özellikle geçiş oyununa ve pres organizasyonlarına odaklandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli ekip, Norveç deplasmanı öncesi son idmanını yarın yaparak maç kampına girecek.