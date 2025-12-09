Fenerbahçe'de Brann mesaisi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Brann maçı için hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, idmanı Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre çalışma, salonda yapılan core kuvvet hareketleriyle başladı. Ardından sahaya geçen takım; ısınma, hızlanma, koordinasyon ve kısa pas üzerine kurulan istasyonlarda çalıştı.