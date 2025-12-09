Fenerbahçe'ye Fransız hakem

Fenerbahçe’nin TSİ 23.00’te Brann Stadı’nda başlayacak Avrupa Ligi maçını yönetecek hakem Willy Delajod oldu. Delajod’nun yanında yardımcı hakem olarak Erwan Finjean ve Valentin Evrard sahada yer alacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi yine Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jeremy Stinat olarak belirlendi. VAR hakemliğini Eric Wattellier üstlenecek, AVAR’da ise Marc Bollengier görev yapacak.