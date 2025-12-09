Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye Fransız hakem

Selman Ağrıkan
11:519/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Willy Delajod, bu sezon toplamda 11 maçta görev aldı.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi Brann ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Willy Delajod yönetecek.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Norveç ekibi Brann’a konuk olacağı 11 Kasım tarihli karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. UEFA’nın duyurusuna göre kritik mücadelede görev alacak isimler Fransız federasyonundan seçildi.


Fenerbahçe’nin TSİ 23.00’te Brann Stadı’nda başlayacak Avrupa Ligi maçını yönetecek hakem Willy Delajod oldu. Delajod’nun yanında yardımcı hakem olarak Erwan Finjean ve Valentin Evrard sahada yer alacak.


Mücadelenin dördüncü hakemi yine Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jeremy Stinat olarak belirlendi. VAR hakemliğini Eric Wattellier üstlenecek, AVAR’da ise Marc Bollengier görev yapacak.







