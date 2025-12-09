Becao'nun neden kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı

Kadro dışı kararının perde arkası da ortaya çıktı. Muhabirimiz Ömer Çelikbaşlı’nın aktardığına göre, sakatlığını atlattıktan sonra daha fazla forma şansı talep eden Becao, bu isteğini teknik direktör Domenico Tedesco’ya iletti. Ancak Tedesco’nun, genç savunmacı Yiğit Efe Demir’i daha önde gördüğünü ve Becao’ya çok fazla süre veremeyeceğini söylediği öğrenildi.