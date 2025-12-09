Yeni Şafak
Becao'nun neden kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı

Selman Ağrıkan
09:409/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalmasının perde arkası ortaya çıktı. Teknik direktör Tedesco'nun Becao'nun talebini geri çevirdiği, Brezilyalı oyuncunun da bunun üzerine takım içerisinde huzursuzluk çıkardığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

Kadro dışı kararının perde arkası da ortaya çıktı. Muhabirimiz Ömer Çelikbaşlı’nın aktardığına göre, sakatlığını atlattıktan sonra daha fazla forma şansı talep eden Becao, bu isteğini teknik direktör Domenico Tedesco’ya iletti. Ancak Tedesco’nun, genç savunmacı Yiğit Efe Demir’i daha önde gördüğünü ve Becao’ya çok fazla süre veremeyeceğini söylediği öğrenildi.

Bu konuşmanın ardından Brezilyalı oyuncunun tesislerde "Ben niye oynamıyorum?" şeklindeki çıkışlarla huzursuzluk çıkardığı belirtildi. Tedesco, bu gelişmeleri yönetimle paylaşarak Becao’nun kadro dışı bırakılmasını talep etti. Yönetim de teknik heyetin isteğini onayladı.

