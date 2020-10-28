Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un isteyip alamadığı futbolcuların isimleri açıklandı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni unvanı belli oldu. Sarı lacivertlilerde gazetecilerin katıldığı basın toplantısında dikkat çekici detaylar vardı. Bunlardan bir tanesi de Emre Belözoğlu'na yönetilen transfer sorusuydu.

'İsteyip de alamadığınız futbolcu var mı?' sorusu yöneltilen Belözoğlu bu soruyu cevaplamadı. Ancak basın toplantısının ilerleyen dakikalarında başkan Ali Koç açıklamaları esnasında şu dikkat çeken mesajları verdi;

"Transfer döneminde bizim onları ikna ettiğimiz, onların bizi ikna ettiği birçok transfer oldu. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Birbirimize güvenimizin olduğunu daha iyi görmüş olduk. Emre Belözoğlu transfer döneminde Malang Sarr'ı çok istemişti ama olmamıştı. Hocamız da Bakasetas'ı çok istemişti"

Malang Sarr nereye transfer oldu?

-Emre Belözoğlu'nun transferini çok istediği Malang Sarr bonservis bedelsiz olarak Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibi Sarr'ı Porto'ya kiralık olarak gönderdi. Sarr'ın Transfermarkt piyasa değeri 16 milyon Euro olarak belirlendi.

Bakasetas transferi neden gerçekleşmedi?

-Erol Bulut'un çok istediği Bakasetas ise Alanyaspor'dan ayrılmadı. Yunan futbolcu için istenen 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenememişti ve PAOK'tan Yunan orta saha oyuncusu Pelkas 1.6 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı.