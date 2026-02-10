Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.