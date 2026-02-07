Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

17:397/02/2026, samedi
AA
Sonraki haber
Domenico Tedesco, idmanda oyuncularına moral verdi.
Domenico Tedesco, idmanda oyuncularına moral verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor FK maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise idmanı yenilenme çalışmalarıyla noktaladı.


Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?