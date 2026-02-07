Fenerbahçe'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.