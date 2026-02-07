Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği: Transferin neden gerçekleşmediği belli oldu

YouTube kanalında konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sürecin detaylarını paylaştı. Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Darwin Nunez’i arıyor. Nunez ise ‘Ben bu dönemde buradan ayrılırsam yarı dönemde toplam 15 milyon euroya yakın vergi ödeyeceğim. Ben bunu neden ödeyeyim? Yaz transfer dönemi olsa pazarlık yapabilirdik ama bu vergiyi ödemek istemiyorum" dedi" ifadelerini kullandı.