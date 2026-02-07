Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği: Transferin neden gerçekleşmediği belli oldu

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği: Transferin neden gerçekleşmediği belli oldu

11:247/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez için son ana kadar girişimde bulunduğu ancak yüksek vergi yükü nedeniyle transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin golcü beklentisi ara transfer döneminde karşılık bulmadı.

Sarı-lacivertliler, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez için yoğun bir şekilde görüşmeler yaptı ancak bu transferin vergi engeline takıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Uruguaylı yıldız, Suudi Arabistan’dan belirli bir süreyi doldurmadan ayrılması halinde yüksek miktarda vergi ödemek zorunda kalacaktı. Bu durum, transferin önündeki en büyük engel oldu.

YouTube kanalında konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sürecin detaylarını paylaştı. Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Darwin Nunez’i arıyor. Nunez ise ‘Ben bu dönemde buradan ayrılırsam yarı dönemde toplam 15 milyon euroya yakın vergi ödeyeceğim. Ben bunu neden ödeyeyim? Yaz transfer dönemi olsa pazarlık yapabilirdik ama bu vergiyi ödemek istemiyorum" dedi" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Darwin Nunez
#Al Hilal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 7 ŞUBAT: TOKİ Kırıkkale kura sonuçları asil-yedek isim listesi açıklandı mı? Kırıkkale TOKİ kura sonucu son dakika