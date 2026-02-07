Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği: Transferin neden gerçekleşmediği belli oldu

Fenerbahçe’nin, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez için son ana kadar girişimde bulunduğu ancak yüksek vergi yükü nedeniyle transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin golcü beklentisi ara transfer döneminde karşılık bulmadı.
Sarı-lacivertliler, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez için yoğun bir şekilde görüşmeler yaptı ancak bu transferin vergi engeline takıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Uruguaylı yıldız, Suudi Arabistan’dan belirli bir süreyi doldurmadan ayrılması halinde yüksek miktarda vergi ödemek zorunda kalacaktı. Bu durum, transferin önündeki en büyük engel oldu.
YouTube kanalında konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sürecin detaylarını paylaştı. Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Darwin Nunez’i arıyor. Nunez ise ‘Ben bu dönemde buradan ayrılırsam yarı dönemde toplam 15 milyon euroya yakın vergi ödeyeceğim. Ben bunu neden ödeyeyim? Yaz transfer dönemi olsa pazarlık yapabilirdik ama bu vergiyi ödemek istemiyorum" dedi" ifadelerini kullandı.