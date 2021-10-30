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Fenerbahçe'de korkutan sakatlık: Kaleci Altay Bayındır gözyaşları içinde oyundan çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 72. dakikasında sakatlanan Altay Bayındır yerini Berke Özer'e bıraktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede korkutan sakatlık: Kaleci Altay Bayındır gözyaşları içinde oyundan çıktı
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelenin 72. dakikasında sakatlanan Altay Bayındır gözyaşları içinde oyundan çıktı.

Bir pozisyon esnasında Konyasporlu oyuncu Serdar Gürler ile çarpışan Altay Bayındır yerde kaldı. Genç kaleciye sağlık ekipleri müdahale ederken, Bayındır gözyaşlarını tutamadı.

Oyuna devam edemeyen Altay Bayındır'ın yerine Berke Özer karşılaşmaya dahil oldu.
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