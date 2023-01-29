Crystal Palace, bu sezon Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Osayi Samuel’i kadrosuna katmak istiyor. Londra ekibinin, Nijeryalı futbolcu için Fenerbahçe'ye 10-12 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu söyleniyor.