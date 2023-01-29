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Spor

Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Osayi için dev teklif

Premier ekiplerinden Crystal Palace, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Osayi Samuel'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

12:38 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Osayi Samuel

Osayi Samuel

Premier Lig'de 12. sırada yer alan Crystal Palace, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibi, bek transferi için Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i radarına aldı.

Crystal Palace, bu sezon Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Osayi Samuel’i kadrosuna katmak istiyor. Londra ekibinin, Nijeryalı futbolcu için Fenerbahçe'ye 10-12 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu söyleniyor.


2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi Samuel, sarı-lacivertli formayla 2.5 sezonda toplam 89 maça çıktı.


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Osayi
#Crystal Palace
19 dakika önce
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Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Osayi için dev teklif
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