|
Osayi Samuel
Premier Lig'de 12. sırada yer alan Crystal Palace, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibi, bek transferi için Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i radarına aldı.
Crystal Palace, bu sezon Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Osayi Samuel’i kadrosuna katmak istiyor. Londra ekibinin, Nijeryalı futbolcu için Fenerbahçe'ye 10-12 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu söyleniyor.
2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi Samuel, sarı-lacivertli formayla 2.5 sezonda toplam 89 maça çıktı.