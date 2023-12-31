Fenerbahçe'de stoper hareketliliği: Madrid mesaisi

Ara transferde kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanacak bölgelerden biri de stoper olarak öne çıkıyor.





Sarı-lacivertlilerde bu bölge için İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü ve yine aynı takımdan Stefan Savic öne çıkan isimler oldu.





Önceliğin ise Çağlar Söyüncü olduğu kaydedildi. Milli futbolcunun, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ancak Atletico'nun Çağlar'ı bırakmak istemediği ifade edildi.

Çağlar Söyüncü

Sarı-lacivertliler, Çağlar transferinden sonuç alamazsa sözleşmesi sezon sonu bitecek Stefan Savic için harekete geçecek. Savic'in temsilcisi Zarko Pelide İstanbul'a gelirken, görüşmelere de başlandı. Dzeko da Savic görüşmelerinde yönetime yardımcı oluyor.

Stefano Savic

Samet Akaydın izin istedi

Fenerbahçe'de kulübesine hapsolan Samet Akaydin ise sarı-lacivertli takımdan ayrılmak için izin istedi. Teknik direktör İsmail Kartal ile görüşen tecrübeli stoper, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istediğini söyleyerek, devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini vurguladı. Kartal ve yönetim Samet'in kiralanmasına sıcak bakıyor.



