Fenerbahçe'de Süper Kupa mesaisi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; ilk olarak üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile başladı. Ardından sahada laktat testleri ile devam eden hazırlıklar, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.