Fenerbahçe'de Süper Kupa mesaisi

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazırlanıyor.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; ilk olarak üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile başladı. Ardından sahada laktat testleri ile devam eden hazırlıklar, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.