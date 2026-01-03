Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Süper Kupa mesaisi

17:103/01/2026, Cumartesi
IHA
Oğuz Aydın da idmanda yer aldı.
Oğuz Aydın da idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazırlanıyor.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; ilk olarak üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile başladı. Ardından sahada laktat testleri ile devam eden hazırlıklar, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





