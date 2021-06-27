Fenerbahçe'de yeni hoca Bilic

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic ile prensipte anlaşmaya vardı. Marco Silva ve Paulo Fonseca’yı listenin üstünde tutan sarı-lacivertliler, Hırvat teknik adam ile bir araya geldi ve yapılan görüşme sonunda prensipte anlaşma sağlandı.

Transferini resmi olarak yarın duyurması beklenen Fenerbahçe’nin Slaven Bilic’le 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Hırvat teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz’da başlayacak Fenerbahçe’de takımın başında olacak. Son olarak Çin’de Beijing Guoan takımını çalıştıran Bilic, Süper Lig’de 2013-2015 yılları arasında iki sezon Beşiktaş’ı çalıştırdı. 52 yaşındaki teknik adam, daha sonra İngiliz ekibi West Ham United’ın başına geçmişti. Arap Al Ittihad’da da görev yapan Slaven Bilic, West Bromwich’in ardından Beijing Guoan ile anlaştı. Deneyimli teknik adamın Çin temsilcisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022’de sona eriyordu.

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Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlı tarafların büyük sevgisini kazanmıştı.

Hırvatistan Milli Takımı'nı 6 yıl çalıştırdı

2001’de Hajduk Split’te teknik direktörlüğe başlayan Slaven Bilic, 2006 FIFA Dünya Kupası’ndan sonra Zlatko Krancjar’ın yerine Hırvatistan A Milli Takımı'nın başına geçti. Takımı 2008 Avrupa Şampiyonası’na taşıdı. Burada çeyrek finalde Türkiye’ye uzatmaya giden maçta penaltılarda elendi. Hırvatistan, 2010 FIFA Dünya Kupası’na gidemedi ama Bilic takımın başında kaldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 2012 Avrupa Şampiyonası’nda, 2008 Avrupa ve 2010 Dünya şampiyonu İspanya’ya karşı Hırvatistan’ı ‘fazla ofansif’ oynatmakla eleştirildi. Ancak finallerde İspanya, İtalya ve İrlanda’nın yer aldığı grupta 3. olarak elendiler.

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