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Fenerbahçe'de yeni hoca Bilic

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat teknik adamla prensipte anlaştığı öğrenildi. Yönetimin, Slaven Bilic’in transferini yarın resmi olarak duyurması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede yeni hoca Bilic
2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev aldı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic ile prensipte anlaşmaya vardı. Marco Silva ve Paulo Fonseca’yı listenin üstünde tutan sarı-lacivertliler, Hırvat teknik adam ile bir araya geldi ve yapılan görüşme sonunda prensipte anlaşma sağlandı.

Transferini resmi olarak yarın duyurması beklenen Fenerbahçe’nin Slaven Bilic’le 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Hırvat teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz’da başlayacak Fenerbahçe’de takımın başında olacak. Son olarak Çin’de Beijing Guoan takımını çalıştıran Bilic, Süper Lig’de 2013-2015 yılları arasında iki sezon Beşiktaş’ı çalıştırdı. 52 yaşındaki teknik adam, daha sonra İngiliz ekibi West Ham United’ın başına geçmişti. Arap Al Ittihad’da da görev yapan Slaven Bilic, West Bromwich’in ardından Beijing Guoan ile anlaştı. Deneyimli teknik adamın Çin temsilcisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022’de sona eriyordu.

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlı tarafların büyük sevgisini kazanmıştı.
Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlı tarafların büyük sevgisini kazanmıştı.

Hırvatistan Milli Takımı'nı 6 yıl çalıştırdı

2001’de Hajduk Split’te teknik direktörlüğe başlayan Slaven Bilic, 2006 FIFA Dünya Kupası’ndan sonra Zlatko Krancjar’ın yerine Hırvatistan A Milli Takımı'nın başına geçti. Takımı 2008 Avrupa Şampiyonası’na taşıdı. Burada çeyrek finalde Türkiye’ye uzatmaya giden maçta penaltılarda elendi. Hırvatistan, 2010 FIFA Dünya Kupası’na gidemedi ama Bilic takımın başında kaldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 2012 Avrupa Şampiyonası’nda, 2008 Avrupa ve 2010 Dünya şampiyonu İspanya’ya karşı Hırvatistan’ı ‘fazla ofansif’ oynatmakla eleştirildi. Ancak finallerde İspanya, İtalya ve İrlanda’nın yer aldığı grupta 3. olarak elendiler.

  • Kendisine birçok teklif gelen Bilic, kulüp takımı çalıştırmaya karar verdi ve sırasıyla Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Al İttihat, West Bromwich ve Beijing Guoan’ı çalıştırdı.

Bilic gözyaşlarıyla veda etti
OYNAT 00:24
Bilic gözyaşlarıyla veda etti
Premier Lig'de West Ham United sahasında Manchester United'ı konuk etti. West Ham United, 3-2 kazandığı maçla birlikte Boleyn Ground Stadı'na veda etti. Maç sonunda teknik direktör Slaven Bilic gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan bir tek Bilic değildi.
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