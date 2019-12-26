SÜPER LİG

Fenerbahçe'de yokları oynadı şimdi istatistik yapıyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Andre Ayew, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra gösterdiği performansla şaşırtmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Andre Ayew, Gana Milli Takımı'nın da en etkili isimleri arasında yer alıyor.

Andre Ayew, Gana Milli Takımı'nın da en etkili isimleri arasında yer alıyor.

Fotoğraf: AMR ABDALLAH DALSH

Geçtiğimiz sezon başında Swansea'dan kiralık olarak transfer edilen Andre Ayew, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Ganalı futbolcu, kiralık sözleşmesinin son bulmasıyla birlikte eski kulübüne döndü ve takımının en etkili ismi oldu.

Swansea'nin kaptanlarından biri olan oyuncu bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 10 gol atarken 4 de asist yaptı. Takımının Premier Lig yolculuğuna destek olan oyuncu, Swansea'nın kilit ismi olarak görülüyor.

Ayew, Fenerbahçe'de çıktığı 38 resmi maçta 5 gol atabilmiş ve 2 asist yapmıştı.

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