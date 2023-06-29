Fenerbahçe'de Zaha gelişmesi: Mutlu son yakın

Wilfried Zaha
Fenerbahçe yeni teknik heyeti ve yenilenen kadrosuyla şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden yönetim, Wilfried Zaha ısrarını sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, bir süredir gündeminde olan Fildişi Sahilli oyuncuyla kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
Mayıs ayındaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçını tribünden izleyen Zaha’nın menajeri ile ilk görüşme o gün yapıldı.
Fenerbahçe beklemeye geçti
Talep edilen rakamları öğrenen yönetim, bu transfer için beklemeye geçti.
30 yaşındaki futbolcunun yıllık 6 milyon avro ve bonusları içeren bir maaş ve 10 milyon euro da imza parası istediği öğrenildi.
Wilfried Zaha’ya sonrasında İtalya'dan Lazio ve Suudi Arabistan Ligi kulüpleri talip oldu.
İtalya ekibi, Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakama çıkamadı.
Tecrübeli oyuncuya Arabistan’dan ise yıllık 10 milyon avronun üzerinde kazanabileceği kontrat sunuldu.
Beklediği teklifi diğer kulüplerden alamayan Zaha, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için mevcut şartlarda en iyi teklifi sunan Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı.
Ekonomik şartlarda orta noktada buluşulması halinde bonservisi elinde olan oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.
9 yıldır Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon 28 maçta görev yaptı.
Söz konusu karşılaşmaların hepsine 11’de başlayan Fildişi Sahilli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı.