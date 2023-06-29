Fenerbahçe'de Zaha gelişmesi: Mutlu son yakın

Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, bir süredir gündeminde olan Fildişi Sahilli oyuncuyla kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Mayıs ayındaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçını tribünden izleyen Zaha’nın menajeri ile ilk görüşme o gün yapıldı.

Talep edilen rakamları öğrenen yönetim, bu transfer için beklemeye geçti.

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 6 milyon avro ve bonusları içeren bir maaş ve 10 milyon euro da imza parası istediği öğrenildi.