SÜPER LİG

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse futbol oynamak istediği yeri açıkladı

Ödemelerinin zamanında yapılmadığını ileri süren Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Tecrübeli futbolcu konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kruse, yeni sezonda nerede oynamak istediğini de duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Max Kruse, sezon başında bonservis bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Max Kruse, sezon başında bonservis bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Kruse, sarı lacivertlilerle olan durumunun hukuk sürecine girdiğini ve çok fazla konuşmasının doğru olmayacağını söylerken 'haklı olduğumu düşünüyorum' ifadesini kullandı.

Max Kruse, Fenerbahçe ile arasındaki kriz konusunda kendisini haklı bulurken yeni sezonda futbol kariyerine Almanya Bundesliga'da devam etmek istediğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

  • "Muhtemelen hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga'ya dönmek. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olan maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip."

Hatırlanacağı üzere Max Kruse, Fenerbahçe'de son dönemlerde alması gereken ücretleri alamadığını iddia ederek sözleşmesini feshetmişti. Alman yıldız, konuyu FIFA'ya taşımış ve serbest kalmıştı.

Max Kruse'nin Fenerbahçe kariyeri.
Max Kruse'nin Fenerbahçe kariyeri.

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