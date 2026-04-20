Fenerbahçe'den Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklama: "Bu kriterlere uyanlar..."

10:34 20/04/2026, Pazartesi

Fenerbahçe'den derbi biletleriyle ilgili açıklama geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, yoğun talep nedeniyle misafir tribün biletlerine belirli kriterler getirildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi için Fenerbahçe'den bilet açıklaması geldi.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın deplasman biletleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi için tahsis edilen 2 bin 488 deplasman biletine yoğun talep nedeniyle maça gelecek Fenerbahçeli taraftarların bazı kriterleri karşılaması istenecek.

Bu doğrultuda bilet talebinde bulunacak taraftarların "6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak" veya "2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak" kriterlerinden en az birini sağlaması gerekecek. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara verilecek.

Başvurular bugün saat 09.00'da başlayacak olup, 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da sona erecek. Bilet toplama süreci ise fenerbahce.org üzerinden gerçekleştirilecek.



Bugün kimin maçı var, 20 Nisan Salı bugün hangi maçlar oynanacak?