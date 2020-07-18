Fenerbahçe'den milli oyuncu Yunus Mallı'ya teklif! Yunus Mallı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Fenerbahçe'den milli oyuncu Yunus Mallı'ya teklif
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yabancı sınırından dolayı gözünü yerli oyunculara çevirdi. Bu isimlerden birisi de milli oyuncu Yunus Mallı. Fenerbahçe bonservisi Wolfsburg'da bulunan Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Aynı zamanda Fenerbahçe Yunus Mallı'nın temsilcileriyle de görüşme yaptı. Yunus Mallı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında kulüplerde yerli oyunculara gözlerini çevirdi. Fenerbahçe'de de ilk hedef geçtiğimiz başarısız sezonlardan sonra daha güçlü bir kadro kurarak gelecek sezonu kupayla kapatmak.
Bu yönde transfer çalışmaları yapan sarı-lacivertliler hakkında bir iddia da Alman basınından geldi. Bild'de yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Wolfsburg'da bulunan ve devre arasında Union Berlin'e kiralanan Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin Yunus Mallı konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğü de kaydedildi.
Fenerbahçe Yunus Mallı'nın temsilcileriyle görüştü
Bild gazetesinde yer alan haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin Yunus Mallı'nın temsilcileriyle görüştüğü fakat resmi bir teklifin yapılmadığı kaydedildi. Ayrıca transferin önündeki en büyük engel olarak da oyuncunun şu anda kazandığı maaş olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertliler Yunus Mallı'nın 4.5 milyon euroyu bulan maaşını karşılayamayacağı ve rakamda indirime gitmesini istediği yazıldı.
Sezonu Union Berlin'de tamamladı
Bundesliga sona erdi ve Union Berlin sezonu 41 puanla 11. sırada tamamladı. 28 yaşındaki on numara sezona Wolfsburg'da başladı ama devre arasında yarım sezonluğuna Berlin'e transfer olmuştu. Yunus Mallı bu sezon toplamda çıktığı 15 karşılaşmada 1 asist kaydetti.
Yunus Mallı kimdir? Yunus Mallı nereli?
Yunus Mallı 1992 yılında Almanya'da doğdu. 28 yaşındaki oyuncu Mönchengladbach altyapısında oynadıktan sonra Mainz'e transfer oldu. Mainz'de 5.5 sene oynayan deneyimli oyuncu 12.5 milyon euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Hem on numara hem de kanatlarda görev alabilen Mallı bu sezonun devre arasında Union Berlin'e kiralandı ve sezonu orada tamamladı. 25 kez A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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