Fenerbahçe'den milli oyuncu Yunus Mallı'ya teklif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında kulüplerde yerli oyunculara gözlerini çevirdi. Fenerbahçe'de de ilk hedef geçtiğimiz başarısız sezonlardan sonra daha güçlü bir kadro kurarak gelecek sezonu kupayla kapatmak.

Bu yönde transfer çalışmaları yapan sarı-lacivertliler hakkında bir iddia da Alman basınından geldi. Bild'de yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Wolfsburg'da bulunan ve devre arasında Union Berlin'e kiralanan Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin Yunus Mallı konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğü de kaydedildi.

Fenerbahçe Yunus Mallı'nın temsilcileriyle görüştü

Bild gazetesinde yer alan haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin Yunus Mallı'nın temsilcileriyle görüştüğü fakat resmi bir teklifin yapılmadığı kaydedildi. Ayrıca transferin önündeki en büyük engel olarak da oyuncunun şu anda kazandığı maaş olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertliler Yunus Mallı'nın 4.5 milyon euroyu bulan maaşını karşılayamayacağı ve rakamda indirime gitmesini istediği yazıldı.

Fenerbahçe eski oyuncularını yeniden kadroya katıyor: Görüşme yapıldı Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gelecek sezonun planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler de ilk hedef yabancı sınırlandırılmasından dolayı, daha önce Fenerbahçe altyapısında forma giymiş ve şuan da başka takımda forma giyen oyunculara rota çevrilmiş durumda.Ramazan Civelek Fenebahçe'ye geri dönüyorAjansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Karagümrük’te bu sezon 27 maçta 5 gol, 4 asistlik performansıyla etkili bir oyun ortaya koyan Ramazan Civelek’in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak. Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yaptı. Ramazan Civelek orta saha sağ'da oynuyor. Aynı zamanda sağ bek olarak da görev yapabiliyor.Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştuFenerbahçe Yasir Şubaşı'nı istiyorYerli oyuncu transferine yönelen Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı da yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna katan ve hemen ardından 600 bin euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderilen Yasir Subaşı, yeniden Fenerbahçe forması giyebilir. Yasir bu sezon 21 karşılaşmada 1 asist yaptı.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildiMesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı' evet

Sezonu Union Berlin'de tamamladı

Bundesliga sona erdi ve Union Berlin sezonu 41 puanla 11. sırada tamamladı. 28 yaşındaki on numara sezona Wolfsburg'da başladı ama devre arasında yarım sezonluğuna Berlin'e transfer olmuştu. Yunus Mallı bu sezon toplamda çıktığı 15 karşılaşmada 1 asist kaydetti.

Yunus Mallı kimdir? Yunus Mallı nereli?

Yunus Mallı 1992 yılında Almanya'da doğdu. 28 yaşındaki oyuncu Mönchengladbach altyapısında oynadıktan sonra Mainz'e transfer oldu. Mainz'de 5.5 sene oynayan deneyimli oyuncu 12.5 milyon euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Hem on numara hem de kanatlarda görev alabilen Mallı bu sezonun devre arasında Union Berlin'e kiralandı ve sezonu orada tamamladı. 25 kez A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin istediği Andre Schürrle futbolu bıraktı 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın önemli oyuncuları arasında yer alan Andre Schürrle, geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile olan sözleşmesini uzatmama kararı almıştı.Spiegel'e açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolu bıraktığını açıkladı. Schürrle yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır bu kararı almayı düşünüyordum. Artık kimsenin alkışına ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.Kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aktif kariyerime son verdiğimi söylemek istiyorum. Ben ve ailem adına, bu olağanüstü yılların bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum! Hayatımdaki yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.Andre Schürrle için Fenerbahçe'ye yönelik transfer haberleri hem Alman basınında hem Türk basınında yer almıştı. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.Andre Schürrle: "Artık kimsenin alkışına ihtiyacım yok" https://t.co/nDw1NakdvC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 17, 2020

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı' evet İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam edecek. Beş ülkeden teklif varÖzil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor. Türkiye'de forma giymeye yakın31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Mesut Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek. Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi. Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maçAvrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına birçok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde 69 maçKariyerinde birçok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.Kupa koleksiyoncusu Mesut ÖzilKariyerinde Almanya ile bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile bir kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile iki İngiltere Kupası, iki de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, bir Almanya Lig Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.Emre Belözoğlu Süper Lig'den iki transferi bitiriyorVideo: PORTRE | Mesut Özil

07:15 dk 23 Aralık 2019 Yeni Şafak PORTRE | Mesut Özil Çin'den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunan bir Türk o… Adını arama motorlarından, oyunlardan silseler de yıllarca hatırlanacak, onun atalarına olan vefası…



