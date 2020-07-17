​Fenerbahçe'nin istediği Andre Schürrle futbolu bıraktı

2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın önemli oyuncuları arasında yer alan Andre Schürrle, geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile olan sözleşmesini uzatmama kararı almıştı.

Spiegel'e açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolu bıraktığını açıkladı. Schürrle yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır bu kararı almayı düşünüyordum. Artık kimsenin alkışına ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aktif kariyerime son verdiğimi söylemek istiyorum. Ben ve ailem adına, bu olağanüstü yılların bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum! Hayatımdaki yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Andre Schürrle için Fenerbahçe'ye yönelik transfer haberleri hem Alman basınında hem Türk basınında yer almıştı. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.