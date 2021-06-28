Fenerbahçe'den 'teknik direktör' açıklaması

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesi sonlanıyor. Sarı lacivertli kulüp resmi web sitesinden yaptığı açıklamada herhangi bir isim belirtmezken anlaşmanın birkaç gün içinde duyurulacağını ifade etti.
Fenerbahçe'nin resmi web sitesinden yapılan açıklama şöyle:
- Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir.
- Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.