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Fenerbahçe'den 'teknik direktör' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktör için resmi web sitesinden bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardıkları ismi birkaç gün içinde duyuracaklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük konusunda yapılan anlaşmanın birkaç gün içinde duyurulacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesi sonlanıyor. Sarı lacivertli kulüp resmi web sitesinden yaptığı açıklamada herhangi bir isim belirtmezken anlaşmanın birkaç gün içinde duyurulacağını ifade etti.

Fenerbahçe'nin resmi web sitesinden yapılan açıklama şöyle:

  • Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir.
  • Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Fenerbahçe'nin yayınladığı resmi açıklama.
Fenerbahçe'nin yayınladığı resmi açıklama.

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