Fenerbahçe'den Youri Tielemans hamlesi

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği devam ediyor. Ryan Kent, Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, transfer listesinde birçok yıldız oyuncu bulunuyor. Bonservisi elinde olan oyunculara yoğunlaşan Fenerbahçe, menajerler vasıtasıyla birçok isimle temasa geçmiş durumda.





İlk tercihi İngiltere'de kalmak

Sezon sonunda Leicester City ile yollarını ayıracak olan Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. 26 yaşındaki Belçikalı'nın maliyeti hakkında bilgi alan Fenerbahçe'nin, maliyetleri yüksek bulduğu kaydedildi. Arsenal ve Roma'nın da yakından takip ettiği Tielemans'a, Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu biliniyor. Genç oyuncunun ilk tercihinin İngiltere'de kalmak olduğu ifade edildi.





Bu sezon toplamda Leicester City ile 36 karşılaşmada süre alan Youri Tielemans, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak biliniyor. 2019 yılında Monaco'dan 45 milyon euro karşılığında transfer edilen Belçikalı oyuncu, 4 sezon Leicester City forması giydi.















