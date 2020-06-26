SÜPER LİG

Fenerbahçeli Berke Özer yeniden KVC Westerlo'ya kiralandı

Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda Belçika’nın KVC Westerlo takımına kiralanan Berke Özer'in 1 yıl daha aynı takıma kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berke Özer geçen sene 22 karşılaşmada görev yaptı.

Berke Özer geçen sene 22 karşılaşmada görev yaptı.

Fenerbahçe, 20 yaşındaki kaleci Berke Özer'i 2020-2021 sezonu için Belçika'nın KVC Westerlo Kulübüne kiralık olarak verdi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen Berke Özer'in gelecek sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.