Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Nabil Dirar'da, milli takım oyuncularına ve teknik heyetine yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar’a yapılan testinin pozitif çıktığını açıkladı.
34 yaşındaki futbolcunun yerine Newcastle United’dan Achraf Lazaar dahil edildi. 2017 yaz transfer sezonunda Fenerbahçe’ye gelen ve bir dönem kadro dışı da bırakılan Dirar’ın sözleşmesi 1 Haziran’da 2022 yılına kadar uzatılmıştı.
Dirar sakatlığı nedeniyle bu sezon Fenerbahçe’nin 4 resmi maçında oynamadı.
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