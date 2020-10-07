​Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar’a yapılan testinin pozitif çıktığını açıkladı.

34 yaşındaki futbolcunun yerine Newcastle United’dan Achraf Lazaar dahil edildi. 2017 yaz transfer sezonunda Fenerbahçe’ye gelen ve bir dönem kadro dışı da bırakılan Dirar’ın sözleşmesi 1 Haziran’da 2022 yılına kadar uzatılmıştı.

Dirar sakatlığı nedeniyle bu sezon Fenerbahçe’nin 4 resmi maçında oynamadı.

Fenerbahçe Kulübü yaz transfer dönemindeki harcamalarını açıkladı Fenerbahçe Kulübü, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri aldıklarını, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle;"Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır.Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir. 2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Tüm bu rakamlara bakıldığında, 2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon Euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon Euro şeklinde gerçekleşmiştir. 2020-21 sezonuna ait tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurul'u tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır."Fenerbahçe Kulübü KAP'a yaptığı bildirimde 2017-2018 sezonunda 93.3 milyon Euro olan takım bütçesinin 2020-2021 sezonunda 56 milyon Euro'ya düşürüldüğünü açıkladı https://t.co/YkXn8jLAJV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2020



