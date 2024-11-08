Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.