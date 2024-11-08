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Jayden Oosterwolde ameliyat edildi

Jayden Oosterwolde ameliyat edildi

14:268/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
AA
Yeni Şafak
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Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığı belirtiliyor.
Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de bir süre önce çapraz bağlarından sakatlık geçiren Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ameliyat edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.


Sezonu kapattı


Trendyol Süper Lig'de oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği duyurulmuştu. Yıldız futbolcunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.




#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Süper Lig

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