Fenerbahçe'de bir süre önce çapraz bağlarından sakatlık geçiren Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ameliyat edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Sezonu kapattı
Trendyol Süper Lig'de oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği duyurulmuştu. Yıldız futbolcunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.