Fenerbahçeli sporcular kan bağışı etkinliğine katıldı

Kan verdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı kulübe teşekkür etti. Yunan çalıştırıcı, böyle durumlarda spor kulüplerinin sosyal anlamda hayatın farklı noktalarına da etki ettiğini diye getirerek, "Burada geçirdiğim sürede çok fazla insan geldiğini gördüm. Kulübün çağrısının nasıl büyüdüğünü gördüm. Sporun ve spor kulüplerinin, sahada mücadele etmenin yanında hayatın bu alanına yapabildiği etki de burada görülüyor. Zor bir süreç, bunun farkındayım. Kulübümün yaptığı organizasyon ve katılımla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Biz komşuyuz. Çok fazla ortak noktamız var. Bir araya gelmek için böyle trajedilerin olması gerekmiyor. Sadece Yunanistan'dan gelen ekipler değil, 1 canı kurtarmak için dünyanın farklı noktalarından gelen herkes birer kahraman. Türk, Yunan, Alman, Japon, Çinli diye ayırmadan, herkese teşekkür etmek gerekiyor. Ben bir basketbol antrenörüyüm. 52 yaşındayım ve politikacı değilim. Uzun süredir ülkemin dışında görev yapıyorum. Türk halkı ve Yunan halkının çok fazla ortak yönü var. İyi yaptığımız her şeyi, elimizden gelenleri yaptık. Yunanistan'da benzer bir felaket olduğunda ya da zor bir durum olduğunda Türkiye'deki ekiplerin en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını biliyoruz. Her birimiz de elimizden gelenin en iyisini burada yapmaya çalışıyoruz. Kameraya yansımayanlar da var. Bazı insanlar yaptıklarının görülmesini istemiyor. Yunanistan'daki arkadaşlarımız 5 tırlık eşya, ilaç ve hijyen malzemeleri gönderdi. Bunları reklam olması için bahsetmiyorum, aradaki dayanışmayı göstermek için söylüyorum. Bu süreçte 2 halk, birbirine gereken dayanışmayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.