Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız TFF'ye bildirilmedi: Listede yer almadı

Fenerbahçeli yıldız TFF'ye bildirilmedi: Listede yer almadı

19:0319/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Kulübü, 2025/2026 sezonunda mücadele edecek kadrosunu TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertlilerde bir futbolcu alınan karar doğrultusunda liste dışı bırakıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig 2025-26 sezonunda mücadele edecek A Takım Listesi'ni Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti.


Sarı-lacivertlilerde teknik ekibinde görüşü alınarak bildirilen kadro listesinde sadece bir futbolcu yer almadı.


Sezon başından bu yana kamp süreci dahil antrenmanlara çıkarılmayan ve transfer döneminde de takım bulamayan kanat oyuncusu Emre Mor, TFF'ye bildirilmedi.

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Mor, geride bıraktığımız sezon 22 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.






#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekfen Vakfı burs başvuru tarihi belli oldu