Fenerbahçeli yıldız TFF'ye bildirilmedi: Listede yer almadı

Fenerbahçe Kulübü, 2025/2026 sezonunda mücadele edecek kadrosunu TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertlilerde bir futbolcu alınan karar doğrultusunda liste dışı bırakıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig 2025-26 sezonunda mücadele edecek A Takım Listesi'ni Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti.
Sarı-lacivertlilerde teknik ekibinde görüşü alınarak bildirilen kadro listesinde sadece bir futbolcu yer almadı.
Sezon başından bu yana kamp süreci dahil antrenmanlara çıkarılmayan ve transfer döneminde de takım bulamayan kanat oyuncusu Emre Mor, TFF'ye bildirilmedi.
Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Mor, geride bıraktığımız sezon 22 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.