Fenerbahçeli yıldız TFF'ye bildirilmedi: Listede yer almadı

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig 2025-26 sezonunda mücadele edecek A Takım Listesi'ni Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti.

Sarı-lacivertlilerde teknik ekibinde görüşü alınarak bildirilen kadro listesinde sadece bir futbolcu yer almadı.

Sezon başından bu yana kamp süreci dahil antrenmanlara çıkarılmayan ve transfer döneminde de takım bulamayan kanat oyuncusu Emre Mor, TFF'ye bildirilmedi.