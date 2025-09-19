Yeni Şafak
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç canlı yayında dünya yıldızını açıkladı! 47 milyon euro...

12:0619/09/2025, Cuma
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, canlı yayında olay bir transfer itirafında bulundu. Başkan Koç, sarı-lacivertli takımın 47 milyon euro'luk dünyaca ünlü yıldızı almadıklarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, NOW'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Koç, yaz transfer dönemindeki bir detayı canlı yayında açıkladı.

Konuşmasının bir bölümünde transfere de giren Ali Koç, dünyaca ünlü yıldızın transferini maliyeti nedeniyle gerçekleştirmediklerini belirterek isim de verdi.

Ali Koç, Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu aktardı.

Başkan Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sponsorluk gelirlerini kırdırıp Bankalar Birliği'ni kapatabilirdik. Büyük transferler yapabilirdik ama büyük haksızlık olurdu bundan sonraki yönetimlere. Real Madrid'den Ceballos hazırdı gelmeye ama 4 yıl 47 milyon euro. Bunlara girmedik" ifadelerini kullandı. 

#Fenerbahçe
#Dani Ceballos
#Real Madrid
