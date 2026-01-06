Fenerbahçeliler yıldız ismi 'Dünyanın en iyisi' ilan etti: Samsunspor maçında tam not aldı

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, sergilediği performansla taraftarların gözüne girdi. Fenerbahçeliler, yeni transferleri Anthony Musaba hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 1-0 önde tamamladı.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada yeni transferi Anthony Musaba'nın pasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti.
Hollandalı kanat oyuncusunun sergilediği performans Fenerbahçeli taraftarlardan tam not aldı. Başarılı hücum aksiyonlarıyla dikkat çeken Musaba, eski takımı Samsunspor'a zor anlar yaşattı.
İlk yarının sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler sporseverler, yeni transferleri Anthony Musaba hakkında sosyal medya üzerinden övgü dolu sözler kullandı.