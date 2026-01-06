Yeni Şafak
Fenerbahçeliler yıldız ismi 'Dünyanın en iyisi' ilan etti: Samsunspor maçında tam not aldı

21:216/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Anthony Musaba, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk transferi olmuştu.
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, sergilediği performansla taraftarların gözüne girdi. Fenerbahçeliler, yeni transferleri Anthony Musaba hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 1-0 önde tamamladı.


Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada yeni transferi Anthony Musaba'nın pasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti.


Hollandalı kanat oyuncusunun sergilediği performans Fenerbahçeli taraftarlardan tam not aldı. Başarılı hücum aksiyonlarıyla dikkat çeken Musaba, eski takımı Samsunspor'a zor anlar yaşattı.

İlk yarının sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler sporseverler, yeni transferleri Anthony Musaba hakkında sosyal medya üzerinden övgü dolu sözler kullandı.


İşte Fenerbahçelilerin Musaba hakkındaki yorumları;



#Fenerbahçe
#Anthony Musaba
#Transfer
#Samsunspor
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
