Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Roma o isim için resmen devrede: İlk temas kuruldu

Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Roma o isim için resmen devrede: İlk temas kuruldu

Fenerbahçe’de sergilediği performansla Avrupa radarına giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalya yolcusu. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Roma, sarı-lacivertli yönetime resmi teklifini iletti.

Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin yıldız ismi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; savunma httını güçlendirmek isteyen İtalya Serie A ekibi Roma, Jayden Oosterwolde ile yakından ilgileniyor.


Öte yandan Çizme devinin yetkililerinin, transferi gerçekleştirmek için Fenerbahçeli yöneticiler ile ilk teması kurduğu belirtildi.


Bu sezonki performansıyla sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezlerinden olan 24 yaşındaki defans oyuncusu, tüm kulvarlarda 25 maça çıktı ve 1 asist yaptı.


