Fenerbahçelileri derbide çıldırtan isim: "Sabote etti maçı sattı!"

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbide Ederson’un gördüğü kırmızı kart ve penaltı kararı tartışma yarattı. Sarı-lacivertli taraftarlar kaleciye sert tepki gösterdi.
Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Derbiye damga vuran anlar ise karşılaşmanın ikinci yarısında yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Jayden Oosterwolde’nin müdahalesi sonrası Yunus Akgün’ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Kararın ardından Ederson hakeme yoğun itirazda bulundu.
İtirazlarını sürdüren Fenerbahçe kalecisine hakem tarafından kalesine geçmesi yönünde uyarı yapıldı. Ancak diyalog devam edince Ederson, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Ederson’a tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, tecrübeli kalecinin gördüğü kırmızı kartın takımını zor durumda bıraktığını savunarak “takımı sabote etti” yönünde eleştirilerde bulundu.