Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin derbideki kozu Anderson Talisca olacak

Fenerbahçe'nin derbideki kozu Anderson Talisca olacak

11:1429/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Fenerbahçe, derbide Talisca’ya güveniyor
Fenerbahçe, derbide Talisca’ya güveniyor

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son haftalardaki yükselen performansına paralel olarak Beşiktaş derbisinde de takımının en önemli kozu olacak.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, ligin son virajına girilirken, rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Kanarya’da ara transfer döneminde takıma dahil olan Anderson Talisca da kendisinden beklenen performansa son haftalarda ulaştı ve attığı gollerle sarı-lacivertlilere puanlar kazandırdı.


Geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep’te, Fenerbahçe’nin ilk golüne imza atan Talisca, üst üste 5 lig maçında fileleri havalandırdı. Deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK’ya karşı birer gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, iç sahada ise Trabzonspor’a karşı hat-trick yaptı, Kayserispor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı. Talisca, Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 3 karşılaşmada 3 gole imza attı.



Eski takımına karşı oynayacak

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun derbide görev vermesi halinde Talisca, Kanarya’nın en önemli hücum silahı olacak. Kariyerinde 2016-2018 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 kez terlettiği siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe’ye; 2’si Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 müsabakada rakip oldu.


Talisca, derbide sahaya çıkması halinde eski takımına ilk kez rakip olacak. 31 yaşındaki futbolcu, derbide fileleri havalandırırsa Enner Valencia’nın (2022-2023) ardından üst üste 6 maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu olacak.






#Fenerbahçe
#Talisca
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı öncesi bankalar harekete geçti: ATM’lerde para çekme limitleri değişti