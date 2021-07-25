Fenerbahçe'nin en büyük avantajı ortaya çıkıyor: Yatırımlar meyvesini veriyor

Kadrosunda milli futbolcular ve A Milli Takım’da forma giyme yeteneğine sahip isimler yer alan Fenerbahçe’nin rakiplerine göre oldukça güçlü bir yerli kadrosu bulunuyor. Yeni yabancı kuralında gelecek sezonlarda yabancı sayısının daha azalacak olmasını da dikkate alan sarı-lacivertliler, geçen sezon yaptığı yatırımların meyvesini alıyor.

Fenerbahçe, bu sezon kadrosunu golcü futbolcu Serdar Dursun ile güçlendirdi. Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Ozan Tufan, İrfan Can kahveci ve Altay Bayındır gibi 3 milli oyuncu var. Ayrıca Nazım Sangare, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş ve Serdar Dursun gibi potansiyel milli oyuncular bulunuyor.

Yerli 11 var

Fenerbahçe sadece yerli oyunculardan kurulu 11 ile şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kapasiteye sahip. Sarı-lacivertli takım yeni sezonda yerli oyuncu kadrosunu büyük ölçüde koruyup, önümüzdeki senelerde de yetenekli ve gelecek vadeden genç isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe yönetimi ayrıca orta vadede bu kadroya altyapıdan 2-3 oyuncuyu da A takıma dahil etmeyi hedefliyor.

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İşte Fenerbahçe’nin sadece yerli oyunculardan oluşan ilk 11’i;

Altay Bayındır (Berke Özer), Nazım Sangare, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Sinan Gümüş ve Serdar Dursun.

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