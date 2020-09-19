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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mbwana Samatta'ya Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion talip oldu

Fenerbahçe'nin transferine Slaven Bilic engeli

Vedat Muriqi’in ayrılığının ardından golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe’ye Mbwana Samatta’dan kötü haber geldi. Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için uzun zamandır uğraştığı Samatta’ya Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion talip oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slaven Bilic 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Slaven Bilic 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe’de, golcü arayışları devam ediyor. Vedat Muriqi’in bonuslarla beraber 20 milyon euro karşılığında Lazio’ya transferinin ardından, kadrosuna golcü bir oyuncu kazandırmak isteyen Fnerbahçe’de gözler Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta’ya çevrilmişti.

Fenerbahçe Mbwana Samatta için Aston Villa’ya teklifte bulundu

Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Aston Villa sezon başında forvete Brentford’dan Olie Watkins’i transfer ettiği için 27 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Samatta ile de temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Mbwana Samatta geçen sezon 44 maçta 12 gol ve 2 asistle oynadı.
Mbwana Samatta geçen sezon 44 maçta 12 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe’ye rakip çıktı: Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion

Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmaya çalıştığı Tanzanyalı golcü için, Premier Lig'e yeni yükselen ve Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion da devreye girdi. The Sun'da yer alan habere göre, Fenerbahçe transferde önemli bir aşama kaydetmişken, Bilic’in takımı WBA bu transfer için Aston Villa ile görüşmelere başladı.

  • Samatta Premier Lig’de kalmak istiyor
  • Haberin detaylarında Mbwana Samatta’nın Premier Lig'de kalmak istediği kaydedilirken, Aston Villa’nın oyuncuyu satmak için görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.

Ne Diego Costa ne de Mandzukic: Fenerbahçe Mbwana Samatta için teklif yaptı
Ne Diego Costa ne de Mandzukic: Fenerbahçe Mbwana Samatta için teklif yaptı

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta’yı kiralamak istiyor. Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferinin ardından yeni bir golcü transferi için ciddi mesai harcayan sarı-lacivertli takım, Tanzanyalı santrfor için Aston Villa ile temasa geçti.Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonservisiyle gitmesiyle birlikte Fenerbahçe'de, transferler için de limitler açıldı.Fenerbahçe Samatta için teklif yaptıSarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Aston Villa sezon başında forvete Brentford’dan Olie Watkins’i transfer ettiği için 27 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Samatta ile de temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması Alternatifler Ze Luis ve BounedjahFenerbahçe’nin gündeminde yer alan forvet adaylarından Ze Luis için Celta Vigo da devreye girdi. Oyuncunun sakatlık geçmişinden endişe eden İspanyol ekibi, hakkında ayrıntılı tıbbi rapor hazırlanması için Porto’ya 2 doktor gönderdi. Ze Luis’in de Türkiye’de oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki forvet için Porto’ya 1 milyon Euro’luk kiralama teklifinde bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi’nde 2 kez gol kralı olan Baghdad Bounedjah’ın peşinde olduğu bildirildi. 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 16 gol atıp, 10 da asist yaptı.Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında?23 Aralık 1992’de Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da dünyaya gelen Samatta, ülkesinde African Lyon ve Simba, Kongo’da Mazembe takımlarında oynadıktan sonra 2016’da Belçika ekibi Genk ile anlaştı. Geçen sezonun devre arasında 10.5 milyon Euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya gelen Samatta, geçen sezon 44 maçta 12 gol atarken, Tanzanya Milli Takımı’nda ise 51 maçta 18 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştıGaleri: Rıdvan Dilmen Nikola Kalinic'in transfer olacağı takımı açıkladı

Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu
Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon euroya transfer olmasının ardından, sarı-lacivertliler hücum bölgesine yeni oyuncu kazandırmak için gaza bastı.Diego Costa'dan Mandzukic'e kadar birçok isim ile anılan Fenerbahçe'de, İsrailli golcü Eran Zahavi'de menajerler tarafından önerilmiş fakat teknik heyet tarafından veto edilmişti.Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması33 yaşındaki oyuncuda yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını duyurmuştu. Zahavi, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullanmıştı.Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı Eran Zahavi'nin yeni takımı belli olduÇin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen ve normal şartlarda aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Eran Zahavi, takımıyla olan sözleşmesini sonlandırdı. 33 yaşındaki golcü oyuncu Hollanda ligi ekiplerinden PSV ile anlaşma sağladı.Sağlık kontrolleri ve imza için gidiyorSport5'te yer alan habere göre Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu özel uçakla Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini 2 yıllığına PSV'ye bağlayacak imzayı atacak.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildiFenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk Ankaragücü yolundaAdı Fenerbahçe ile de anılan fakat sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını açıklayan Eran Zahavi, PSV için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Hollanda&#39;ya gidiyor. (🖇Sport5) pic.twitter.com/BySv4uS4Qp&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 19, 2020

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