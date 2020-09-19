Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mbwana Samatta'ya Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion talip oldu
Fenerbahçe'nin transferine Slaven Bilic engeli
Vedat Muriqi’in ayrılığının ardından golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe’ye Mbwana Samatta’dan kötü haber geldi. Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için uzun zamandır uğraştığı Samatta’ya Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion talip oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe’de, golcü arayışları devam ediyor. Vedat Muriqi’in bonuslarla beraber 20 milyon euro karşılığında Lazio’ya transferinin ardından, kadrosuna golcü bir oyuncu kazandırmak isteyen Fnerbahçe’de gözler Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta’ya çevrilmişti.
Fenerbahçe Mbwana Samatta için Aston Villa’ya teklifte bulundu
Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Aston Villa sezon başında forvete Brentford’dan Olie Watkins’i transfer ettiği için 27 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Samatta ile de temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.
Fenerbahçe’ye rakip çıktı: Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion
Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmaya çalıştığı Tanzanyalı golcü için, Premier Lig'e yeni yükselen ve Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion da devreye girdi. The Sun'da yer alan habere göre, Fenerbahçe transferde önemli bir aşama kaydetmişken, Bilic’in takımı WBA bu transfer için Aston Villa ile görüşmelere başladı.
Samatta Premier Lig’de kalmak istiyor
Haberin detaylarında Mbwana Samatta’nın Premier Lig'de kalmak istediği kaydedilirken, Aston Villa’nın oyuncuyu satmak için görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.
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