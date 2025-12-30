Fenerbahçe'nin tribün liderine silahlı saldırı

İbrahim Gümüştekin hastanede tedavi altına alındı.
Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Gümüştekin tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Fenerbahçe tribünlerinin tanınan isimlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.
Sabah'ın aktardığı habere göre saldırı sonrası yaralanan Gümüştekin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının nedenini ve arka planını aydınlatmak için kapsamlı bir inceleme başlattı.
